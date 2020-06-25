Фото з будівництва «Широкого лану» показали в Міноборони — військових надихає оркестр, фото — Міноборони

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Полігон «Широкий лан» продовжують реконструювати у Миколаївській області. Найбільше в Збройних силах військове містечко в польових умовах оновлює Державна спецслужбі транспорту.

Тут триває добудова інфраструктури та благоустрій військового містечка.

Керівник відомства генерал-лейтенант Микола Мальков днями інспектував будівництво на «Широкому лані» разом з оркестром, концерт якого мав надихнути військових будівельників.

Містечко для військовослужбовців навесні 2018 року почали будувати з нуля, адже за попередні роки на найбільшому військовому полігоні ЗСУ знищена майже вся інфраструктура. Полігон «Широкий лан» зазвичай асоціювався у військових із жахливими побутовими умовами. Фото засвідчують, що ситуація виправляється.

Міноборони мало намір побудувати сучасне житло з автономними системами опалення, водопостачання та каналізацією. Тут житимуть бійці тих бригад, які після зони АТО прибуватимуть на «Широкий лан» на навчання. Будівельники зводили 11 казарм та їдальні на 2,5 тис. бійців. Одночасно розпочали роботи всередині наявних приміщень.

Крім казарм, на полігоні мають намір звести медчастина, спортивні зали та два рекреаційні центри.

Поруч із новими казармами має з’явитися і стаціонарне наметове містечко з електрикою, водопостачанням та каналізацією. Там житимуть ті бійці, яким потрібно набути навичок життя в польових умовах.

У лютому цього року наметове містечко на полігоні «Широкий лан» постраждало від сильного вітру, пориви якого досягали 38 м/с. Стихія завалила військові намети.