Реконструкция полигона «Широкий лан» продолжается — фото Минобороны

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Полигон «Широкий лан» продолжают реконструировать в Николаевской области. Самый большой в Вооруженных силах военный городок обновляет Государственная спецслужба транспорта.

На полигоне продолжают достройку инфраструктуры и благоустройство военного городка.

Руководитель ведомства генерал-лейтенант Николай Мальков на днях инспектировал строительство на «Широком лане» вместе с оркестром, концерт которого должен был вдохновить военных строителей.

Городок для военнослужащих весной 2018 года начали строить с нуля, ведь за предыдущие годы на самом большом военном полигоне ВСУ была уничтожена почти вся инфраструктура. Полигон «Широкий лан» обычно ассоциировался у военных с ужасными бытовыми условиями. Фото свидетельствуют, что ситуация исправляется.

Минобороны намеревалось построить современное жилье с автономными системами отопления, водоснабжения и канализацией. Здесь будут жить бойцы тех бригад, которые после зоны АТО прибудут на учебу. Строители возводили 11 казарм и столовые на 2,5 тыс. бойцов. Одновременно начали работы внутри имеющихся помещений.

Кроме казарм, на полигоне намерены построить медчасть, спортивные залы и два рекреационные центры.

Наряду с новыми казармами должен появиться и стационарное палаточный городок с электричеством, водоснабжением и канализацией. Там будут жить бойцы, которым нужно приобрести навыки жизни в полевых условиях.

В феврале этого года палаточный городок на полигоне «Широкий лан» пострадал от сильного ветра, порывы которого достигали 38 м/с. Стихия завалила военные палатки.