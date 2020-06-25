Ткаченко урвал куш из COVID-фонда. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n140275-tkachenko-urval-kush-iz-covid-fonda.html

Ракурс

Министерство культуры и информационной политики, которое недавно возглавил бывший нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко, сегодня получило из фонда борьбы с коронавируса более 47,5 млн грн.

О таком решении Кабмина сообщил в Telegram-канале нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Из вышеуказанной суммы 1 млн 803,1 тыс. грн планируется направить на безвозвратной основе на реализацию бюджетной программы «Предоставление образования заведениями общего среднего и внешкольного образования государственной формы собственности, методическое обеспечение деятельности учебных заведений». Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов.

Также на безвозвратной основе выделяются 2 млн 336,2 тыс. грн по бюджетной программе «Повышение квалификации, переподготовка кадров и подготовка научно-педагогических кадров в сфере культуры и искусств, подготовка кадров актерского мастерства для национальных художественных и творческих коллективов». Средства пойдут на текущие расходы, в том числе 546,1 тыс. грн на погашение коммунальных услуг.

На поддержку национальных театров направят 28 млн 617 тыс. грн. Деньги пойдут на текущие расходы, в том числе 18 млн. 600,4 тыс. грн будет направлено на погашение коммунальных услуг.

Финансовая поддержка национальных художественных коллективов, концертных организаций и цирков составит 8 млн 106,9 тыс. грн.

В качестве финансовой поддержки подготовки кадров для сферы культуры и искусства заведениями профессионального образования и высшего образования выделят 4 млн 727,7 тыс. грн.

Для обеспечения деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров направят 647,6 тыс. грн.

А также 1 млн 302,4 тыс. грн будет направлено на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках.

Как ранее писал «Ракурс», Ткаченко был назначен министром культуры Украины 4 июня. За его назначение проголосовали 263 нардепа. Новый министр заявил, что первоочередной его задачей будет восстановление нормального финансирования сферы культуры.