Украинское кино: Ткаченко перечислил успешные фильмы последних лет

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Украинское кино новый министр культуры Александр Ткаченко стремится развивать путем поддержки фильмов об известных украинцах. Также экс-гендиректор телеканала «1+1» положительно отзывается об инвестициях в сериалы.

В кино вливались достаточно хорошие инвестиции в последнее время. Но мне, если честно, не совсем была понятна логика, почему одним фильмам давали много денег, а другим меньше. Непонятные и результаты проката многих проектов в кинотеатрах. Бесспорно, были успехи, как в фильме «Киборги», например, «Бешеная свадьба», — заявил министр культуры в интервью LВ.ua.

По мнению Ткаченко, широкую аудиторию можно было бы привлечь с помощью промоции собственной культуры на примере сограждан, которые достигли успеха.

Должны быть инвестиции в сериалы, потому что они дают сразу массовую аудиторию и они должны быть основаны на украинских нарративах и сняты на украинском языке. И это более прозрачная система финансирования, так как каналы или продакшн точно будут вкладывать и свои средства в такое производство, — убежден чиновник.

Напомним, что 7 декабря 2017 года вышел в прокат фильм «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева о защитниках Донецкого аэропорта. Лента — художественная, но снималась по мотивам реальных событий. За три недели проката кассовые сборы «Киборгов» достигли 19,3 млн грн. Фильм победил в номинации «лучший фильм 2017 года» кинопремии «Золотая дзыга».