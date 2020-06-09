Українське кіно: Ткаченко перелічив успішні фільми останніх років

https://racurs.ua/ua/n139469-ministr-kultury-nazvav-uspishnymy-lyshe-dva-ukrayinski-filmy-ostannih-rokiv.html

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Українське кіно новий міністр культури Олександр Ткаченко прагне розвивати шляхом підтримки фільмів про відомих українців. Також екс-гендиректор телеканалу «1+1» позитивно відгукується по інвестиції в серіали.

В кіно вливалися достатньо хороші інвестиції останнім часом. Але мені, якщо чесно, не зовсім була зрозуміла логіка, чому одним фільмам давали багато грошей, а іншим менше. Незрозумілі й результати прокату багатьох проектів в кінотеатрах. Безперечно, були успіхи, як у фільму «Кіборги», наприклад, чи «Скажене весілля», — заявив міністр культури в інтерв’ю LВ.ua.

На думку Ткаченка, широку аудиторію можна було б залучити за допомогою промотування власної культури на прикладі співгромадян, які досягли успіху.

Мають бути інвестиції в серіали, тому що вони дають одразу масову аудиторію і мають бути засновані на українських наративах і зняті українською мовою. І це більш прозора система фінансування, тому що канали чи продакшни точно будуть вкладати і свої кошти в таке виробництво, — переконаний чиновник.

Нагадаємо, що 7 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про захисників Донецького аеропорту. Стрічка — художня, але знімалася за мотивами реальних подій.

За три тижні прокату касові збори «Кіборгів» досягли 19,3 млн грн. Фільм переміг в номінації «найкращий фільм 2017 року» кінопремії «Золота дзиґа».