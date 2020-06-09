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Ракурс
Проректор одного з університетів Києва погорів на хабарі. Фото: news.dn.ua

Проректор із міжнародних зв’язків одного з університетів Києва погорів на хабарі у 224 тис. грн (ФОТО)

9 чер 2020, 17:15
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Боротьба з корупцією в Україні ведеться мляво, хоча і є однією із головних вимог українського суспільства. Цього разу на гарячому було затримано проректора з міжнародних зв’язків одного з київських університетів, який вимагав хабар за оформлення запрошень на навчання для восьми іноземних студентів.

Свої послуги проректор оцінив у 224 тис. грн. Під час отримання хабара проректора було затримано, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Проректор одного з університетів Києва погорів на хабарі. Фото: Офіс генпрокурораНаразів проводяться необхідні слідчі заходи по встановленню усіх деталей злочину.

Проректор одного з університетів Києва погорів на хабарі. Фото: Офіс генпрокурораКрім того, вирішується питання щодо оголошення проректору про підозру та обрання для нього запобіжного заходу.

Проректор одного з університетів Києва погорів на хабарі. Фото: Офіс генпрокурора

Як раніше писав «Ракурс», ректор і проректор одного із харківських університетів погоріли на хабарі в 300 тис. грн. Керівники вишу вимагали хабар у підприємця за оформлення договору оренди одного з приміщень університету.

Джерело: Ракурс


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