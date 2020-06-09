Проректор одного з університетів Києва погорів на хабарі. Фото: news.dn.ua

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Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні ведеться мляво, хоча і є однією із головних вимог українського суспільства. Цього разу на гарячому було затримано проректора з міжнародних зв’язків одного з київських університетів, який вимагав хабар за оформлення запрошень на навчання для восьми іноземних студентів.

Свої послуги проректор оцінив у 224 тис. грн. Під час отримання хабара проректора було затримано, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Наразів проводяться необхідні слідчі заходи по встановленню усіх деталей злочину.

Крім того, вирішується питання щодо оголошення проректору про підозру та обрання для нього запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», ректор і проректор одного із харківських університетів погоріли на хабарі в 300 тис. грн. Керівники вишу вимагали хабар у підприємця за оформлення договору оренди одного з приміщень університету.