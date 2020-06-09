Проректор одного из университетов Киева погорел на взятке. Фото: news.dn.ua

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Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине ведется вяло, хотя и является одним из главных требований украинского общества. На этот раз на горячем был задержан проректор по международным связям одного из киевских университетов, который требовал взятку за оформление приглашений на учебу для восьми иностранных студентов.

Свои услуги проректор оценил в 224 тыс. грн. Во время получения взятки проректор был задержан, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению всех деталей преступления.

Кроме того, решается вопрос относительно объявления проректору о подозрении и избрании для него меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», ректор и проректор одного из харьковских университетов погорели на взятке в 300 тыс. грн. Руководители вуза требовали взятку у предпринимателя за оформления договора аренды одного из помещений университета.