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Ракурс
Проректор одного из университетов Киева погорел на взятке. Фото: news.dn.ua

Проректор по международным связям одного из университетов Киева погорел на взятке в 224 тыс. грн (ФОТО)

9 июн 2020, 17:15
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Борьба с коррупцией в Украине ведется вяло, хотя и является одним из главных требований украинского общества. На этот раз на горячем был задержан проректор по международным связям одного из киевских университетов, который требовал взятку за оформление приглашений на учебу для восьми иностранных студентов.

Свои услуги проректор оценил в 224 тыс. грн. Во время получения взятки проректор был задержан, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Проректор одного из университетов Киева погорел на взятке. Фото: Офис генпрокурора

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению всех деталей преступления.

Проректор одного из университетов Киева погорел на взятке. Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, решается вопрос относительно объявления проректору о подозрении и избрании для него меры пресечения.

Проректор одного из университетов Киева погорел на взятке. Фото: Офис генпрокурора

Как ранее писал «Ракурс», ректор и проректор одного из харьковских университетов погорели на взятке в 300 тыс. грн. Руководители вуза требовали взятку у предпринимателя за оформления договора аренды одного из помещений университета.

Источник: Ракурс


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