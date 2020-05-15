Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость

Ракурс
Ректор и проректор харьковского университета погорели на взятке. Фото: Новая власть

Ректор и проректор харьковского университета погорели на взятке в 300 тыс. грн (ФОТО)

15 мая 2020, 18:25
999

Борьба с коррупцией в Украине остается одним из главных запросов общества. Ректор и проректор одного из харьковских вузов погорели на крупной взятке. Руководители университета требовали взятку у предпринимателя в сумме 300 тыс. грн.

За это руководители вуза обещали заключить с бизнесменом договор об аренде помещения, которое стоит на балансе университета, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители задержали руководителей вуза во время получения неправомерной выгоды. В рабочих кабинетах сегодня были проведены обыски.

Ректор и проректор харьковского университета погорели на взятке. Фото: Офис генпрокурора



В настоящее время продолжаются следственные мероприятия. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения подозреваемым.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе задержан прокурор одной из местных прокуратур, а также его сообщник при получении взятки в размере 25 тыс. долл. Прокурор требовал деньги за переквалификацию уголовного производства, в котором он является процессуальным руководителем.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров