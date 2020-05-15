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Ракурс
Ректор і проректор харківського університету погоріли на хабарі. Фото: Нова влада

Ректор і проректор харківського університету погоріли на хабарі у 300 тис. грн (ФОТО)

15 тра 2020, 18:25
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Боротьба з корупцією в Україні залишається одним із головних запитів суспільства. Ректор і проректор одного з харківських вузів погоріли на великому хабарі. Керівники університету вимагали хабар у підприємця у сумі 300 тис. грн.

За це керівники вузу обіцяли укласти з бізнесменом договір про оренду приміщення, яке стоїть на балансі університету, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці затримали керівників вузу під час одержання неправомірної вигоди. У робочих кабінетах сьогодні були проведені обшуки.

Ректор і проректор харківського університету погоріли на хабарі. Фото: Офіс генпрокурора



Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Як раніше писав «Ракурс», в Одесі затриманий прокурор однієї із місцевих прокуратур, а також його спільник під час отримання хабара в розмірі 25 тис. дол. Прокурор вимагав гроші за перекваліфікацію кримінального провадження, у якому він є процесуальним керівником.

Джерело: Ракурс


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