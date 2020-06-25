Вступительную кампанию 2020 Кабмин разрешил начать без свидетельств об образовании, фото — Корреспондент

https://racurs.ua/n140278-vstupitelnuu-kampaniu-2020-kabmin-razreshil-nachat-bez-svidetelstv-ob-obrazovanii.html

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Вступительная кампания 2020 года может начаться и без предоставления абитуриентами свидетельств об образовании. В Министерстве образования объяснили, что поступающие смогут подавать электронные заявления по записи о заказе свидетельства об образовании в специализированной системе.

Такую возможность предусмотрели в случае, если абитуриент не получит оригинал свидетельства об образовании до начала вступительной кампании. Она в этом году продлится с 1 до 22 августа.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге 25 июня сообщила, что электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа. Запись о заказе свидетельства об образовании надо будет оставить в кабинете абитуриента. Оригинал свидетельства можно подать в начале обучения.

Кабмин сегодня также определил даты завершения учебного года. Для школьников он закончится уже через неделю — до 1 июля, для выпускников школ — не позднее 31 августа, для учащихся учреждений профобразования — не позднее 31 июля.

В правительстве сегодня также отменили обязательную самоизоляцию для поступающих из Крыма и оккупированных регионов Донбасса, которые будут пытаться стать студентами через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

Сегодня педагоги страны получили нового и.о. министра, а также начали основную сессию ВНО, которая продлится до 17 июля.

Дополнительную сессию проведут с 23 июля по 11 августа. Вчера сообщалось, что ВНО в регионах, пострадавших от паводков в Карпатах, отсрочат.