ВНО 2020. Фото: Українська правда

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Ракурс

ВНО, внешнее независимое оценивание, стартовало вчера, 25 июня. В этот день выпускники школ сдавали тест по математике.

Всего на тестирование явились 152 тыс. 180 человек. Это 81,79% от тех, кто регистрировался на тестирование. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Самая высокая явка была в Киеве — сдать ВНО по математике пришли 87,5% из тех, кто регистрировался. Самая низкая — в Кировоградской области. Там тест по математике сдали только 70,8%.

При этом 83 человека не смогли сдать ВНО — их не пустили в пункты тестирования. У 30 из них были симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Они в течение пяти дней могут зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО, которая состоится в конце июля.

Тем временем Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы ВНО по математике. Тест состоял из 35 заданий разных форм: с выбором одного правильного ответа (20 заданий), на установление соответствия (четыре задания), открытой формы с коротким (восемь задач) и развернутым (три задачи) ответом.

Результаты тестирования опубликуют до 17 июля. Проверять ВНО по математике будут в несколько этапов. Сперва состоится автоматическая проверка, после чего задания открытой формы будут оценивать экзаменаторы.