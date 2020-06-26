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Ракурс
Коронавирусное ДТП на Закарпатье. Фото: Telegram

Коронавирусное ДТП на Закарпатье: трое пострадавших оказались инфицированными (ФОТО)

26 июн 2020, 16:09
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ДТП на Закарпатье на автомагистрали Киев-Чоп оказалось коронавирусным. У пострадавших пассажиров маршрутки Ужгород-Хуст был обнаружен коронавирус. Факт заражения был подтвержден после госпитализации пострадавших в больницу Ужгорода.

Согласно процедуре, всем пациентам, которых привозит в больницу скорая помощь, проводят экспресс-тесты на коронавирус. У троих пострадавших в ДТП пассажиров экспресс-тест оказался позитивным, сообщает в Telegram-канале Виталий Глагола.

Коронавирусное ДТП на Закарпатье. Фото: Telegram

Зараженных пациентов сразу же изолировали, были взяты биоматериалы для проведения лабораторных анализов.

Коронавирусное ДТП на Закарпатье. Фото: Telegram

Всем, кто контактировал с инфицированными пострадавшими и оказывал им помощь после ДТП, необходимо обратиться к семейным врачам, чтобы в период 7−14 дней после контакта пройти тест на коронавирус.

Коронавирусное ДТП на Закарпатье. Фото: Telegram

Это касается экипажей полиции и бригад скорой помощи, которые прибыли на место аварии.


Как известно, вчера на трассе Киев-Чоп перевернулась маршрутка, которая следовала по маршруту Ужгород-Хуст. Одна женщина погибла на месте, еще трех женщин госпитализировали. У престарелой пациентки множественные переломы, она находится в тяжелом состоянии. У двух других — черепно-мозговые травмы.

По предварительной информации, маршрутка въехала в отбойник и перевернулась. Полицейские допросят водителя после того, как ему будет оказана медицинская помощь.

Источник: Ракурс


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