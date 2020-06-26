Коронавірусна ДТП на Закарпатті: троє постраждалих виявилися інфікованими (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n140329-koronavirusna-dtp-na-zakarpatti-troie-postrajdalyh-vyyavylysya-infikovanymy-foto.htmlРакурс
ДТП на Закарпатті на автомагістралі Київ-Чоп виявилася коронавірусною. У постраждалих пасажирів маршрутки Ужгород-Хуст було виявлено коронавірус. Факт зараження було підтверджено після госпіталізації постраждалих до лікарні Ужгорода.
Згідно з процедурою, усім пацієнтам, яких привозить до лікарні швидка допомога, проводять експрес-тести на коронавірус. У трьох постраждалих у ДТП пасажирів експрес-тест виявився позитивним, повідомляє у Telegram-каналі Віталій Глагола.
Заражених пацієнтів відразу ж ізолювали, були взяті біоматеріали для проведення лабораторних аналізів.
Усім, хто контактував із інфікованими постраждалими і надавав їм допомогу після ДТП, необхідно звернутися до сімейних лікарів, щоб у період 7−14 днів після контакту пройти тест на коронавірус.
Це стосується екіпажів поліції та бригад швидкої допомоги, які прибули на місце аварії.
Як відомо, вчора на трасі Київ-Чоп перекинулася маршрутка, яка рухалася за маршрутом Ужгород-Хуст. Одна жінка загинула на місці, ще трьох жінок госпіталізували. У старої пацієнтки множинні переломи, вона перебуває у важкому стані. У двох інших — черепно-мозкові травми.
За попередньою інформацією, маршрутка в’їхала у відбійник і перекинулася. Поліцейські допитають водія після того, як йому буде надано медичну допомогу.