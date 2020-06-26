Коронавірусна ДТП на Закарпатті. Фото: Telegram

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ДТП на Закарпатті на автомагістралі Київ-Чоп виявилася коронавірусною. У постраждалих пасажирів маршрутки Ужгород-Хуст було виявлено коронавірус. Факт зараження було підтверджено після госпіталізації постраждалих до лікарні Ужгорода.

Згідно з процедурою, усім пацієнтам, яких привозить до лікарні швидка допомога, проводять експрес-тести на коронавірус. У трьох постраждалих у ДТП пасажирів експрес-тест виявився позитивним, повідомляє у Telegram-каналі Віталій Глагола.

Заражених пацієнтів відразу ж ізолювали, були взяті біоматеріали для проведення лабораторних аналізів.

Усім, хто контактував із інфікованими постраждалими і надавав їм допомогу після ДТП, необхідно звернутися до сімейних лікарів, щоб у період 7−14 днів після контакту пройти тест на коронавірус.

Це стосується екіпажів поліції та бригад швидкої допомоги, які прибули на місце аварії.

Як відомо, вчора на трасі Київ-Чоп перекинулася маршрутка, яка рухалася за маршрутом Ужгород-Хуст. Одна жінка загинула на місці, ще трьох жінок госпіталізували. У старої пацієнтки множинні переломи, вона перебуває у важкому стані. У двох інших — черепно-мозкові травми.

За попередньою інформацією, маршрутка в’їхала у відбійник і перекинулася. Поліцейські допитають водія після того, як йому буде надано медичну допомогу.