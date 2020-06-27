Тіна Кароль та Володимир Зеленський, фото: «Багнет»

https://racurs.ua/ua/n140370-tina-karol-bilyk-ta-iefrosynina-otrymaly-ordeny-vid-zelenskogo.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 254/2020 про відзначення державними нагородами низки осіб.

Ордени та відзнаки вручають з нагоди Дня Конституції. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з цим указом, зокрема:

телеведуча та громадський діяч Марія Єфросиніна отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

співачка Ірина Білик — орден княгині Ольги ІІІ ступеня;

співачка Тіна Кароль — орден княгині Ольги ІІІ ступеня;

генеральний директор агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко — орден князя Ярослава Мудрого V ступеня;

телеведуча Алла Мазур — орден княгині Ольги ІІ ступеня;

головний продюсер «1+1» Олена Несміян — орден «За заслуги» І ступеня (посмертно).

Також державних нагород удостоєно голову правління громадської організації «Спілка учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців та волонтерів «Побратими об'єднані» Ярослава Біласа (орден «За заслуги» ІІІ ступеня) та старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського, який 19 червня ціною власного життя затримав небезпечного озброєного злочинця (орден «За мужність» ІІІ ступеня, посмертно).

Почесні звання отримали низка діячів культури. Серед них:

артист театру та кіно Олег Філімонов (звання «Народний артист України»);

співак і композитор Арсен Мірзоян («Заслужений артист України»);

співак, композитор, продюсер Олексій Потапенко («Заслужений артист України»);

режисер, сценарист Наріман Алієв («Заслужений діяч мистецтв України»);

режисер Антоніо Лукіч («Заслужений діяч мистецтв України»).

Згідно з цим указом, державні відзнаки та нагороди отримали низка діячів культури, спорту та інших сфер діяльності. З повним списком нагороджених можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у лютому Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відомого хореографа Григорія Чапкіса.