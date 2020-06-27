В Україні планують підвищити мінімальну зарплату

https://racurs.ua/ua/n140369-grafik-pidvyschennya-minimalnoyi-zarplaty-vyznachyv-uryad.html

Ракурс

Мінімальну зарплату в Україні в цьому році можуть підвищити.

Також заплановані два підвищення у 2021 році. Про це стало відомо під час сьогоднішньої селекторної наради, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що завдання щодо підвищення зарплати перед урядом поставив президент України Володимир Зеленський. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко, опрацювавши це питання, визначили такий попередній графік підвищення:

з 1 вересня — до 5 тис. грн;

з 1 січня 2021 року — до 6 тис. грн;

з 1 липня 2021 року — до 6,5 тис. грн.

З 1 січня цього року розмір мінімальної зарплати в Україні становить 4 тис. 723, що на 550 грн більше, ніж було у 2019 році (4 тис. 173 грн).

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні визначається в Законі «Про Державний бюджет» на відповідний рік. Нових підвищень протягом 2020 року в цьому законі не було заплановано.

Нагадаємо, зарплати Шмигаля та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в умовах коронавірусного карантину виявилися нижчими, ніж у їхніх підлеглих.