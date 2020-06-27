В Украине планируют повысить минимальную зарплату

https://racurs.ua/n140369-grafik-povysheniya-minimalnoy-zarplaty-opredelilo-pravitelstvo.html

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Минимальную зарплату в Украине в этом году могут повысить.

Также запланированы два повышения в 2021 году. Об этом стало известно во время сегодняшнего селекторного совещания, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что задачу по повышению зарплаты перед правительством поставил президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, проработав этот вопрос, определили такой предварительный график повышения:

с 1 сентября — до 5 тыс. грн;

с 1 января 2021 года — до 6 тыс. грн;

с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

С 1 января этого года размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4 тыс. 723, что на 550 грн больше, чем в 2019 году (4 тыс. 173 грн).

Размер минимальной заработной платы в Украине определяется в Законе «О Государственном бюджете» на соответствующий год. Новые повышения в течение 2020 года в этом законе не были запланированы.

Напомним, зарплаты Шмыгаля и министра внутренних дел Арсена Авакова в условиях коронавирусного карантина оказались ниже, чем у их подчиненных.