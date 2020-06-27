Тина Кароль и Владимир Зеленский, фото: «Багнет»

https://racurs.ua/n140370-tina-karol-bilyk-i-efrosinina-poluchili-ordena-ot-zelenskogo.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 254/2020 о награждении государственными наградами ряда лиц.

Ордена и награды вручают по случаю Дня Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно этому указу, в частности:

телеведущая и общественный деятель Мария Ефросинина получила орден «За заслуги» III степени;

певица Ирина Билык — орден княгини Ольги III степени;

певица Тина Кароль — орден княгини Ольги III степени;

генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко — орден князя Ярослава Мудрого V степени;

телеведущая Алла Мазур — орден княгини Ольги II степени;

главный продюсер «1+1» Елена Несмиян — орден «За заслуги» I степени (посмертно).

Также государственных наград удостоены глава правления общественной организации «Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров «Побратими об'єднані» Ярослав Билас (орден «За заслуги» III степени) и старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский, который 19 июня ценой собственной жизни задержал опасного вооруженного преступника (орден «За мужество» III степени, посмертно).

Почетные звания получили ряд деятелей культуры. Среди них:

артист театра и кино Олег Филимонов (звание «Народный артист Украины»);

певец и композитор Арсен Мирзоян («Заслуженный артист Украины»);

певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко («Заслуженный артист Украины»);

режиссер, сценарист Нариман Алиев («Заслуженный деятель искусств Украины»);

режиссер Антонио Лукич («Заслуженный деятель искусств Украины»).

Согласно этому указу, государственные награды и отличия получили ряд деятелей культуры, спорта и других сфер деятельности. С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в феврале Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени известного хореографа Григория Чапкиса.