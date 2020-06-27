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Тина Кароль и Владимир Зеленский, фото: «Багнет»
Тина Кароль, Билык и Ефросинина получили ордена от Зеленскогоhttps://racurs.ua/n140370-tina-karol-bilyk-i-efrosinina-poluchili-ordena-ot-zelenskogo.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 254/2020 о награждении государственными наградами ряда лиц.
Ордена и награды вручают по случаю Дня Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно этому указу, в частности:
- телеведущая и общественный деятель Мария Ефросинина получила орден «За заслуги» III степени;
- певица Ирина Билык — орден княгини Ольги III степени;
- певица Тина Кароль — орден княгини Ольги III степени;
- генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко — орден князя Ярослава Мудрого V степени;
- телеведущая Алла Мазур — орден княгини Ольги II степени;
- главный продюсер «1+1» Елена Несмиян — орден «За заслуги» I степени (посмертно).
Также государственных наград удостоены глава правления общественной организации «Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров «Побратими об'єднані» Ярослав Билас (орден «За заслуги» III степени) и старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский, который 19 июня ценой собственной жизни задержал опасного вооруженного преступника (орден «За мужество» III степени, посмертно).
Почетные звания получили ряд деятелей культуры. Среди них:
- артист театра и кино Олег Филимонов (звание «Народный артист Украины»);
- певец и композитор Арсен Мирзоян («Заслуженный артист Украины»);
- певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко («Заслуженный артист Украины»);
- режиссер, сценарист Нариман Алиев («Заслуженный деятель искусств Украины»);
- режиссер Антонио Лукич («Заслуженный деятель искусств Украины»).
Согласно этому указу, государственные награды и отличия получили ряд деятелей культуры, спорта и других сфер деятельности. С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в феврале Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени известного хореографа Григория Чапкиса.
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