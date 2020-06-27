В Украине продолжается вступительная кампания, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n140371-postuplenie-2020-v-minobrazovaniya-rasskazali-kogda-zarabotaut-goryachie-linii-dlya-abiturientov.html

Ракурс

Вступительная кампания в Украине продолжается.

С 30 июня заработают консультационные телефонные линии для абитуриентов, где они смогут получить все разъяснения по вступлению в учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

Они будут работать до 15 сентября включительно.

Также в этот период с понедельника по пятницу в рабочее время будет работать приемная граждан в помещении Минобразования на бульваре Шевченко в Киеве, где можно будет получить соответствующую консультацию.

Ответы на вопросы вступления можно будет найти и в интернете.

На сайте МОН создан отдельный раздел, где поступающие могут найти ответы на самые распространенные вопросы, пошаговые инструкции, инфографики, документы и т. п. Кроме того, с начала года мы оперативно даем ответы на все вопросы через страницу ВСТУП 2020 в Фейсбуке, — отметили в директорате высшего образования и образования взрослых.

Также министерство планирует разместить на своем YouTube-канале серию видеоразъяснений об особенностях поступления в этом году.

Напомним, в этом году ВНО по математике сдали 81,79% от общего количества зарегистрированных.