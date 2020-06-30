ВНО по украинскому языку и литературе стартует сегодня в Украине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n140423-vno-po-ukrainskomu-yazyku-i-literature-startuet-segodnya-v-ukraine-video.htmlРакурс
Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе стартует сегодня, 30 июня, в Украине. Для прохождения ВНО зарегистрировались 360 тыс. 562 человека, для которых созданы 24 тыс. 970 аудиторий в 1 тыс. 522 пунктах тестирования.
Для недопущения скопления у входов в пункты тестирования людей, участников начнут пропускать в 9.50 и закончат в 10.50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10.50, то его не допустят к участию в тестировании, сообщает пресс-служба Центра независимого оценивания качества образования.
Участников будут допускать к пунктам проведения ВНО только при наличии следующих документов:
- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны распечатать с информационной страницы.
Участникам рекомендуется взять с собой две-три ручки черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты.
Как ранее писал «Ракурс», ВНО по математике сдали 152 тыс. 180 человек. Это 81,79% от общего количества зарегистрировавшихся на тестирование.