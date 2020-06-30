ВНО по украинскому языку и литературе. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n140423-vno-po-ukrainskomu-yazyku-i-literature-startuet-segodnya-v-ukraine-video.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе стартует сегодня, 30 июня, в Украине. Для прохождения ВНО зарегистрировались 360 тыс. 562 человека, для которых созданы 24 тыс. 970 аудиторий в 1 тыс. 522 пунктах тестирования.

Для недопущения скопления у входов в пункты тестирования людей, участников начнут пропускать в 9.50 и закончат в 10.50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10.50, то его не допустят к участию в тестировании, сообщает пресс-служба Центра независимого оценивания качества образования.

Участников будут допускать к пунктам проведения ВНО только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны распечатать с информационной страницы.

Участникам рекомендуется взять с собой две-три ручки черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты.

Как ранее писал «Ракурс», ВНО по математике сдали 152 тыс. 180 человек. Это 81,79% от общего количества зарегистрировавшихся на тестирование.