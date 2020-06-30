Женевский автосалон. Фото: Авторевю

https://racurs.ua/n140422-sudba-jenevskogo-avtosalona-2021-goda-reshena-verdikt-organizatorov.html

Ракурс

Женевский автосалон весной этого года из-за пандемии коронавируса не состоялся и организаторы планировали провести автошоу весной 2021 года. Однако этим планам не суждено воплотиться в жизнь. Автосалон пришлось отменить и в 2021 году.

Организаторы автошоу заявили, что большинство компаний не захотели принимать участие в автосалоне в 2021 году, сославшись на пандемию коронавируса. Возможно, автосалон теперь состоится лишь в 2022 году, пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на швейцарские СМИ.

Как известно, Женевский автосалон одна из ведущих мировых автовыставок, в рамках которой проходят презентации главных автоновинок известных автобрендов.

Следует отметить, что карантинные ограничения в Швейцарии были намного мягче, чем в других европейских странах. Стране удалось избежать широкого распространения коронавируса, а швейцарские власти сумели взять ситуацию под контроль.

В частности, в Швейцарии не вводились ограничения на передвижение населения в пределах страны.

Как ранее писал «Ракурс», Женевский автосалон, который в 2020 году должен был проходить с 3 по 15 марта, был отменен из-за пандемии коронавируса. Автошоу впервые не состоялось за послед 70 лет.