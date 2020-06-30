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Ракурс
Женевский автосалон. Фото: Авторевю

Судьба Женевского автосалона 2021 года решена — вердикт организаторов

30 июн 2020, 08:32
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Женевский автосалон весной этого года из-за пандемии коронавируса не состоялся и организаторы планировали провести автошоу весной 2021 года. Однако этим планам не суждено воплотиться в жизнь. Автосалон пришлось отменить и в 2021 году.

Организаторы автошоу заявили, что большинство компаний не захотели принимать участие в автосалоне в 2021 году, сославшись на пандемию коронавируса. Возможно, автосалон теперь состоится лишь в 2022 году, пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на швейцарские СМИ.

Как известно, Женевский автосалон одна из ведущих мировых автовыставок, в рамках которой проходят презентации главных автоновинок известных автобрендов.

Следует отметить, что карантинные ограничения в Швейцарии были намного мягче, чем в других европейских странах. Стране удалось избежать широкого распространения коронавируса, а швейцарские власти сумели взять ситуацию под контроль.


В частности, в Швейцарии не вводились ограничения на передвижение населения в пределах страны.

Как ранее писал «Ракурс», Женевский автосалон, который в 2020 году должен был проходить с 3 по 15 марта, был отменен из-за пандемии коронавируса. Автошоу впервые не состоялось за послед 70 лет.


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