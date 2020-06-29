Праздник 30 июня. Фото: iStock

https://racurs.ua/n140413-zavtra-den-asteroida-i-mejdunarodnyy-den-parlamentarizma.html

Ракурс

30 июня отмечается сразу несколько праздников, в частности, Международный день астероида и Международный день парламентаризма.

Международный день астероида был основан только в 2016 году. Его учредила ООН с «целью повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами». Дата выбрана не случайно: 30 июня 1908 года произошла масштабная астероидная катастрофа — с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран. На территории 2 тыс. кв. км были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди.

Также 30 июня в мире в третий раз отмечается Международный день парламентаризма. Инициатива об учреждении праздника была одобрена на Генассамблее ООН 22 мая 2018 года, к соответствующей резолюции присоединились свыше 100 государств.

Памятная дата установлена в честь первого заседания 30 июня 1889 года Межпарламентского союза — глобальной организации парламентов. Как отмечается на сайте ООН, Международный день парламентаризма «призван подчеркнуть важность парламентской системы и роль парламентов в улучшении жизни людей во всем мире».

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