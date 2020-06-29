Ливень в Мариуполе. Фото: КП

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Ракурс

Погода в Украине последние дни выдалась весьма дождливой. Сегодня сильный ливень обрушился на Мариуполь в Донецкой области.

Из-за сильного ветра в городе сломались несколько деревьев, а некоторые улицы стали похожими на реки. Об этом сообщает местный сайт 0629.

Больше всего от непогоды пострадал Кальмиусский район города. Там рядом с Ильичевским рынком образовалась огромная лужа, а застрявшие под путепроводом машины ушли под воду. Так, маршрутку затопило наполовину, а вот стоявший рядом легковой автомобиль почти полностью ушел под воду.

На город обрушился и сильный ветер, в результате которого были повалены несколько деревьев и оборваны линии электропередач. В частности, на проспекте Металлургов дерево упало на припаркованный автомобиль, заблокировав движение улицей. В связи с ливнем пришлось остановить электротранспорт на ряде участков дорог.

Как сообщалось, сильные ливни с новой силой ударили по Закарпатью — вчера в горных районах западной области на протяжении двух часов выпала 20-дневная норма дождей. Из-за этого уровень воды в реках стремительно поднялся, в Межгорном районе сошли оползни.