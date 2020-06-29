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Злива в Маріуполі. Фото: КП

Сильна злива затопила машини і повалила дерева у Маріуполі (ФОТО, ВІДЕО)

29 чер 2020, 20:55
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Погода в Україні останніми днями видалася вельми дощовою. Сьогодні сильна злива накрила Маріуполь в Донецькій області.

Через сильний вітер у місті зламалися декілька дерев, а деякі вулиці стали схожими на річки. Про це повідомляє місцевий сайт 0629.

Найбільше від негоди постраждав Кальміуський район міста. Там поруч із Іллічівським ринком утворилася величезна калюжа, а автомобілі, що застрягли під шляхопроводом, пішли під воду. Так, маршрутку затопило наполовину, а ось легковий автомобіль, що їхав поруч, майже повністю пішов під воду.

Злива в Маріуполі. Фото: 0629

Злива в Маріуполі. Фото: 0629

Злива в Маріуполі. Фото: 0629

Місто накрив і сильний вітер, внаслідок якого було повалено декілька дерев і обірвані лінії електропередач. Зокрема, на проспекті Металургів дерево впало на припаркований автомобіль, заблокувавши рух вулицею. У зв’язку зі зливою довелося зупинити електротранспорт на низці ділянок доріг.

Злива в Маріуполі. Фото: 0629


Як повідомлялося, сильні зливи з новою силою вдарили по Закарпаттю — вчора в гірських районах західної області протягом двох годин випала 20-денна норма дощів. Через це рівень води в річках стрімко піднявся, в Міжгірському районі сталися зсуви ґрунту.


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