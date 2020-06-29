Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n140420-chornu-skrynku-zbytogo-litaka-mau-iran-vidpravyv-do-franciyi.html

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Авіакатастрофа МАУ сталася в Тегерані ще в січні 2020 року, проте тільки за півроку Іран відправив до Франції бортовий самописець збитого пасажирського літака.

Військовий прокурор Тегерана Голам Аббас Торкі заявив, що «чорна скринька» серйозно пошкоджена. За його словами, для розшифровки потрібно складне технічне обладнання. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на держінформагентства Ірану.

Зазначається, що іранські експерти не змогли отримати необхідне обладнання через американські санкції.

Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації вже призначило дату, коли почнуться технічні роботи з розшифровки: це станеться 20 липня. Зазначається, що команда експертів і технічних фахівців з Ірану буде управляти розслідуванням, а зчитування інформації буде здійснюватися під керівництвом і контролем іранської команди.

Нагадаємо, раніше Іран офіційно погодився передати Франції «чорні скриньки» збитого українського літака.

8 січня літак «Міжнародних авіаліній України» після вильоту з аеропорту в Тегерані зазнав аварії. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули (зокрема 11 громадян України — двоє пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу). Пасажирами авіалайнера також були громадяни Канади, Ірану, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що авіакатастрофа сталася через технічні проблем літака, але 11 січня Іран визнав, що літак збили бійці Корпусу вартових Ісламської революції.