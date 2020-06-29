Пожежа в Києві. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140419-sche-odna-pojeja-spalahnula-v-bagatopoverhivci-na-poznyakah-foto-video.html

Ракурс

У Києві спалахнула пожежа. Займання сталося в мікрорайоні Позняки, де нещодавно був вибух в одному з будинків.

Пожежа сталася в будинку за адресою вул. Кошиця, 9. Спалах відбувся на верхніх поверхах. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

На опублікованому відео видно, що дим йде з верхніх поверхів будинку. За попередньою інформацією, там загорівся сміттєпровід.

На місце приїхали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які зараз займаються ліквідацією загоряння. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вчора пожежа сталася ще в одному будинку на Позняках. У квартирі 16-поверхового будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 3а загорівся утеплювач на балконі.

21 червня в Дарницькому районі столиці стався вибух в десятиповерховому житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. П’ятеро людей загинули, стільки ж отримали травми.