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Пожежа в Києві. Фото: Pexels
Ще одна пожежа спалахнула в багатоповерхівці на Позняках (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140419-sche-odna-pojeja-spalahnula-v-bagatopoverhivci-na-poznyakah-foto-video.htmlРакурс
У Києві спалахнула пожежа. Займання сталося в мікрорайоні Позняки, де нещодавно був вибух в одному з будинків.
Пожежа сталася в будинку за адресою вул. Кошиця, 9. Спалах відбувся на верхніх поверхах. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.
На опублікованому відео видно, що дим йде з верхніх поверхів будинку. За попередньою інформацією, там загорівся сміттєпровід.
На місце приїхали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які зараз займаються ліквідацією загоряння. Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, вчора пожежа сталася ще в одному будинку на Позняках. У квартирі 16-поверхового будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 3а загорівся утеплювач на балконі.
21 червня в Дарницькому районі столиці стався вибух в десятиповерховому житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. П’ятеро людей загинули, стільки ж отримали травми.
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