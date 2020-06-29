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Пожежа в Києві. Фото: Pexels

Ще одна пожежа спалахнула в багатоповерхівці на Позняках (ФОТО, ВІДЕО)

29 чер 2020, 19:36
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У Києві спалахнула пожежа. Займання сталося в мікрорайоні Позняки, де нещодавно був вибух в одному з будинків.

Пожежа сталася в будинку за адресою вул. Кошиця, 9. Спалах відбувся на верхніх поверхах. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

На опублікованому відео видно, що дим йде з верхніх поверхів будинку. За попередньою інформацією, там загорівся сміттєпровід.

Пожежа в Києві. Фото: dtp.kiev.ua

На місце приїхали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які зараз займаються ліквідацією загоряння. Інформації про постраждалих наразі немає.


Нагадаємо, вчора пожежа сталася ще в одному будинку на Позняках. У квартирі 16-поверхового будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 3а загорівся утеплювач на балконі.

21 червня в Дарницькому районі столиці стався вибух в десятиповерховому житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. П’ятеро людей загинули, стільки ж отримали травми.


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