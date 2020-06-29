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Пожар в Киеве. Фото: Pexels

Еще один пожар вспыхнул в многоэтажке на Позняках (ФОТО, ВИДЕО)

29 июн 2020, 19:36
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В Киеве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в микрорайоне Позняки, где недавно был взрыв в одном из домов.

Пожар произошел в доме по адресу ул. Кошица, 9. Горят верхние этажи. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

На опубликованном видео видно, что дым идет из верхних этажей дома. По предварительной информации, там загорелся мусоропровод.

Пожар в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua

На место приехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые сейчас занимаются ликвидацией возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.


Напомним, вчера пожар произошел еще в одном доме на Позняках. В квартире 16-этажного дома на улице Соломии Крушельницкой, 3а загорелся утеплитель на балконе.

21 июня в Дарницком районе столицы произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Пятеро человек погибли, столько же получили травмы.


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