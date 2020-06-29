Пожар в Киеве. Фото: Pexels

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Ракурс

В Киеве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в микрорайоне Позняки, где недавно был взрыв в одном из домов.

Пожар произошел в доме по адресу ул. Кошица, 9. Горят верхние этажи. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

На опубликованном видео видно, что дым идет из верхних этажей дома. По предварительной информации, там загорелся мусоропровод.

На место приехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые сейчас занимаются ликвидацией возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, вчера пожар произошел еще в одном доме на Позняках. В квартире 16-этажного дома на улице Соломии Крушельницкой, 3а загорелся утеплитель на балконе.

21 июня в Дарницком районе столицы произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Пятеро человек погибли, столько же получили травмы.