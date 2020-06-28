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Ракурс
Пожар на Позняках охватил 16-этажку рядом со взорвавшимся ранее домом, скриншот видео

Пожар на Позняках охватил 16-этажку рядом со взорвавшимся ранее домом (ФОТО, ВИДЕО)

28 июн 2020, 17:35
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Пожар в Киеве произошел 28 июня на Позняках. После обеда загорелась квартира в 16-этажке на улице Соломии Крушельницкой, 3а.

Панельный дом, в котором горели 12 и 13 этажи, находится рядом с домом, в котором неделю назад произошел взрыв.

Пожар в Киеве: на Позняках горела 16-этажка рядом с домом, который взорвался

В группе «Позняки-Осокорки-Дарницкий» местные жители обнародовали фото пожара и сообщают, что спасатели начали его тушить. На месте работали семь автомобилей ГСЧС.

Пожар возник на балконе 12-го этажа 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на этаж выше. Горел утеплитель, которым была оборудована внешняя стена балконов, поэтому пожар сопровождался сильным задымлением, — сообщила впоследствии пресс-служба столичных спасателей.

Причина пожара пока неизвестна.

Пожар в Киеве: на Позняках горела 16-этажка рядом с домом, который взорвался


21 июня в Дарницком районе столицы произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Пятеро человек погибли, столько же получили травмы.

Пожар в Киеве: на Позняках горела 16-этажка рядом с домом, который взорвался

Источник: Ракурс


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