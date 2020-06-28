Выброс радиации: опасное облако в Скандинавию принесло из России

https://racurs.ua/n140388-radioaktivnoe-oblako-v-skandinaviu-prineslo-iz-rossii-greenpeace-karta.html

Ракурс

Радиоактивное облако зависло над скандинавскими странами. Станции наблюдения за радиационной обстановкой на севере Европы обнаружили превышение концентраций радиоактивных изотопов в воздухе.

Йод-131 обнаружили в начале июня в Норвегии, цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 — в Швеции и Финляндии. GreenPeace Russia собрала эти данные в национальных ведомствах этих стран.

В Швеции радионуклиды (цезий-134, цезий-137 и рутений-103) выявлялись по данным на 22−23 июня. Концентрация изотопов выше обычного уровня, но не угрожает здоровью.

Национальный институт здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов проанализировал имеющиеся данные и пришел к выводу, что источником радиоактивного облака являются западные регионы России.

Как считают в RIVM, радионуклидный состав может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции. Вероятным также является повреждение реактора или топливного элемента атомного ледокола, атомной подводной лодки или разгерметизация отработанного ядерного топлива, которое недавно разгрузили из реактора.

Конкретное местоположение источника нельзя идентифицировать из-за ограниченного числа измерений, указывают в RIVM.

Прежде всего под подозрение попадает Кольская АЭС и ее четыре устаревшие реакторы ВВЭР-440, базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря.

GreenPeace пишет, что утечка реакторных изотопов могла произойти и на трех работающих реакторах чернобыльского типа РБМК-1000 Ленинградской АЭС или на одном из новых ВВЭР-1200.

Российские сайты оперативной информации, которые приводят данные станций Росгидромета, не указывают превышений нормальных значений вблизи АЭС.

В июне 2017 года в Европе обнаружили рутений-106, который связали с выбросами на ПО «Маяк» в Челябинской области. Росатом эти сведения категорически опровергал.

После ядерной аварии на полигоне в Архангельской области власти РФ были вынуждены признать выброс радиации. Но до сих пор неизвестно, что именно взорвалось и какие радионуклиды попали в воздух.