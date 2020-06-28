Радіоактивну хмару у Скандинавію принесло з Росії

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Радіоактивна хмара зависла над скандинавськими країнами. Станції спостереження за радіаційною обстановкою на півночі Європи виявили перевищення концентрацій радіоактивних ізотопів у повітрі.

Йод-131 виявили на початку червня в Норвегії, цезій-134, цезій-137, кобальт-60 і рутеній-103 — у Швеції і Фінляндії. GreenPeace Russia зібрала ці дані в національних відомствах цих країн. У Швеції радіонукліди (цезій-134, цезій-137 і рутеній-103) виявлялися за даними на 22−23 червня. Концентрація ізотопів вище звичайного рівня, але не загрожує здоров’ю.

Національний інститут здоров’я і навколишнього середовища (RIVM) Нідерландів проаналізував наявні дані і дійшов висновку, що джерелом радіоактивної хмари є західні регіони Росії.

Як вважають в RIVM, радіонуклідний склад може вказувати на пошкодження першого контуру реактора або паливного елемента на атомній електростанції. Ймовірним також є пошкодження реактора або паливного елемента атомного криголама, атомного підводного човна або розгерметизація відпрацьованого ядерного палива, яке нещодавно розвантажили з реактора.

Конкретне місце розташування джерела не може бути ідентифіковано через обмежену кількість вимірювань, вказують у RIVM.

Насамперед під підозру потрапляє Кольська АЕС і її чотири застарілі реактори ВВЕР-440, бази атомних криголамів атомних підводних човнів Північного флоту, розташовані на узбережжі Баренцевого моря.

GreenPeace пише, що витік реакторних ізотопів міг статися і на трьох працюючих реакторах чорнобильського типу РВПК-1000 Ленінградської АЕС або на одному з нових ВВЕР-1200.

Російські сайти оперативної інформації, що наводять дані станцій Росгідромету, не вказують перевищень нормальних значень поблизу АЕС.

У червні 2017 року в Європі виявили рутеній-106, який зв’язали з викидами на ПО «Маяк» у Челябінській області. Росатом ці відомості категорично спростовував.

Після ядерної аварії на полігоні в Архангельській області влада РФ була змушена визнати викид радіації. Але дотепер невідомо, що саме вибухнуло і які радіонукліди потрапили в повітря.