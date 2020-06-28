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Новости Одессы: 124 тыс. грн харьковский бизнесмен заплатил за день отдыха в клубе, фото —
Погулял на 124 тыс. — столько харьковский бизнесмен оставил в одесском клубе (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140387-pogulyal-na-124-tys-stolko-harkovskiy-biznesmen-ostavil-v-odesskom-klube-foto-video.htmlРакурс
124 тыс. грн за отдых в одесском клубе оставил харьковский бизнесмен.
Владислав Безрук похвастался дорогим отдыхом и выложил в соцсетях фото и видео чека из клуба «Ибица», что на пляже Аркадия в Одессе. Он отдыхал там с друзьями и не сдерживал себя в желаниях.
Напитки, еда и аттракционы стоили Безруку за день 124 тыс. грн. Длинный чек со счетом Безрук выложил в Instagram.
Безрук — владелец юридической компании «Легион», специализирующейся на работе с представителями аграрного сектора, оформлению земли, защите от рейдеров и выбивании проблемных долгов.
Два года назад на Безрука совершили вооруженное нападение. Неизвестные стреляли в бизнесмена, который вместе с приятелями выходил из спортклуба YOD. Мужчину ранили в плечо.
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