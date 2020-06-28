Погуляв на 124 тис. — стільки харківський бізнесмен залишив в одеському клубі, фото — Школа Жизни

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124 тис. грн за відпочинок в одеському клубі залишив харківський бізнесмен.

Владислав Безрук похвалився коштовним відпочинком і виклав у соцмережах фото і відео чеку з клубу «Ібіца», що на пляжі Аркадія в Одесі. Він відпочивав з друзями і не стримував себе у бажаннях.

Напої, їжа та атракціони коштували Безруку за день 124 тис. грн. Довжелезний чек з рахунком Безрук виклав в Instagram.

Безрук — власник юридичної компанії «Легіон», що спеціалізується на роботі з представниками аграрного сектора, надає послуги з оформлення землі, захисту від рейдерів і вибиванні проблемних боргів.

Два роки тому на Безрука здійснили збройний напад. Невідомі стріляли в бізнесмена, який разом з приятелями виходив зі спортклубу YOD. Чоловіка поранили в плече.