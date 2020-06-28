Погуляв на 124 тис. — стільки харківський бізнесмен залишив в одеському клубі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140387-pogulyav-na-124-tys-stilky-harkivskyy-biznesmen-zalyshyv-v-odeskomu-klubi-foto-video.htmlРакурс
124 тис. грн за відпочинок в одеському клубі залишив харківський бізнесмен.
Владислав Безрук похвалився коштовним відпочинком і виклав у соцмережах фото і відео чеку з клубу «Ібіца», що на пляжі Аркадія в Одесі. Він відпочивав з друзями і не стримував себе у бажаннях.
Напої, їжа та атракціони коштували Безруку за день 124 тис. грн. Довжелезний чек з рахунком Безрук виклав в Instagram.
Безрук — власник юридичної компанії «Легіон», що спеціалізується на роботі з представниками аграрного сектора, надає послуги з оформлення землі, захисту від рейдерів і вибиванні проблемних боргів.
Два роки тому на Безрука здійснили збройний напад. Невідомі стріляли в бізнесмена, який разом з приятелями виходив зі спортклубу YOD. Чоловіка поранили в плече.