Коронавірус вклав у лікарні за добу рекордну кількість українців, фото — Укрінформ

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Ракурс

Коронавірус в Україні став причиною госпіталізації рекордної кількості громадян. За добу в лікарні поклали 237 людей. Нині це найбільше число госпіталізованих за добу від початку епідемії.

Такі дані 28 червня оприлюднив очільник МОЗ Максим Степанов. За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (173) та Закарпатській (86) областях.

Кількість нових хворих та епідеміологічна ситуація загалом не дозволяють відкрити дитячі оздоровчі табори. Наразі вони закриті до 31 липня.

Основна рекомендація МОЗ щодо відвідування пляжів — це дотримання соціальної дистанції. У такому разі користуватися масками на пляжі та на відкритому просторі не потрібно. Але при великому скупченні людей маску необхідно надіти.

Міністерство охорони здоров’я сьогодні оприлюднило й оновлені епідеміологічні показники за кожною областю й Києвом станом на 28 червня. До послаблення карантину не готові Київ та ще 11 областей.

На Закарпатті перевищує норму за показником завантаженості ліжок (майже 66% за допустимого значення не більше 50%). Київ, а також Хмельницька, Одеська й Київська області лідирують за динамікою зростання захворюваності. На Волині, Рівненщині та Львівщині вищим за норму є відсоток виявлених нових випадків, на Донеччині, Миколаївщині та Чернігівщині населення недостатньо охоплене тестуванням.

Отож, поки до наступного етапу послаблення карантину за епідеміологічними показниками готові Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська й Чернівецька області.

«Ракурс» сьогодні повідомляв і про спалах COVID-19 в Збройних силах.