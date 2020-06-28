Коронавирус уложил в больницы за сутки рекордное количество украинцев, фото — Укринформ

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Ракурс

Коронавирус в Украине стал причиной госпитализации рекордного числа граждан. За сутки в больницы положили 237 человек. Пока это самое число госпитализированных за сутки с начала эпидемии.

Такие данные 28 июня обнародовал глава Минздрава Максим Степанов. За сутки самое большое число подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (173) и Закарпатской (86) областях.

Число новых больных и эпидемиологическая ситуация в целом не разрешают открыть детские оздоровительные лагеря. Пока они закрыты до 31 июля.

Основная рекомендация Минздрава для посещения пляжей — это соблюдение социальной дистанции. В таком случае пользоваться масками на пляже и на открытом пространстве не требуется. Но при большом скоплении людей маску необходимо надеть.

Министерство здравоохранения сегодня обнародовало и обновленные эпидемиологические показатели по каждой области и Киевом по состоянию на 28 июня. К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 11 областей.

На Закарпатье превышает норму показатель загруженности коек (почти 66% при допустимом значении не более 50%). Киев, а также Киевская, Одесская и Киевская области лидируют по динамике роста заболеваемости. На Волыни, в Ровенской и Львовской обалстях выше нормы процент выявленных новых случаев, в Донецкой, Николаевской и Черниговской областях население недостаточно охвачено тестированием.

Пока в следующий этап ослабления карантина по эпидемиологическим показаниям попадают Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая области.

«Ракурс» сегодня сообщал и о вспышке COVID-19 в Вооруженных силах.