Коронавирус в ВСУ. Фото: UATV

https://racurs.ua/n140379-vspyshka-koronavirusa-proizoshla-v-vsu-za-sutki-21-novyy-bolnoy.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 28 июня диагностирован почти у 43 тыс. человек. За сутки заболели более 900 человек, среди них есть и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Вооруженных силах за сутки заболел 21 военнослужащий. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 14 новых больных госпитализировали, еще пять человек — на самоизоляции и лечатся дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья всех инфицированных удовлетворительное.

Сейчас в ВСУ коронавирусом болеют 179 человек. За весь период пандемии излечиться от COVID-19 смогли 310 военнослужащих, а пять инфицированных умерли. На изоляции пребывают 669 человек, у 130 из них срок изоляции заканчивается в ближайшие дни.

В командовании Медицинских сил ВСУ отметили, что чаще всего инфицирование среди военнослужащих происходит тогда, когда они встречаются с родными и близкими. При этом родные и друзья не входят в круг лиц, с которыми они общаются ежедневно.

Напомним, в Украине 42 тыс. 982 больных коронавирусом, за сутки заболели 917 человек. Больше всего новых больных во Львовской области — инфицирование подтвердили у 173 человек.