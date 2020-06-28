Коронавирус в Украине. Фото: Pexels

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Коронавирус в Украине диагностирован уже почти у 43 тыс. человек. По состоянию на утро 28 июня COVID-19 болеют уже 42 тыс. 982 украинца.

За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 917 человек. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Больше всего новых больных во Львовской области — там COVID-19 подтвердили у 173 человек. На данный момент Львовщина на первом месте по количеству больных в Украине — там уже 5 тыс. 177 инфицированных коронавирусом.

В Ровненской области заболели 93 человека, в Закарпатской — 86, в Киеве — 69.

За последние сутки погибло 19 больных коронавирусом, а выздоровели 233 пациента. За весь период эпидемии почти 19 тыс. человек смогли победить коронавирус, а умерли 1 тыс. 129 украинцев.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Украину в перечень стран с высокими темпами распространения коронавируса. Кроме Украины, в этом списке также Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция.