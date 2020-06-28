Война на Донбассе. Фото: UAZMI

https://racurs.ua/n140374-odin-pogib-troe-boycov-vsu-raneny-na-donbasse.html

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Война на Донбассе продолжается уже шесть лет и практически каждый день гибнут украинские военные. Предыдущие сутки не стали исключением — в результате обстрелов боевиков погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще трое получили ранения.

За предыдущие сутки оккупанты, подконтрольные России, обстреляли позиции украинских военных 12 раз, используя запрещенное оружие. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Верхнетроицкого, Широкино, Авдеевки, Марьинки, Гранитного, Светлодарска, Крымского. Враг использовал минометы разных калибров, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и другое оружие.

В результате обстрелов погиб украинский военный, еще трое получили ранения. За текущие сутки боевики один раз открывали огонь, используя минометы. Никто из украинских военных не пострадал.

Напомним, ранее обстрел российских боевиков на Донбассе привел к гибели волынянина Ильи Струка. Старший солдат 17 июня получил пулевое ранение во время боевого дежурства возле населенного пункта Торецкое. Он был гранатометчиком.