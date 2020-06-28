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Погода в Украине. Фото: Pexels

Грозы, сильный ветер и паводки — сегодня в Украине ухудшится погода (КАРТА)

28 июн 2020, 08:24
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Погода в Украине сегодня, 28 июня, будет переменчивой. В некоторых областях ожидаются грозы и штормовой ветер, на Киевщине и в Одесской области возможны паводки.

Грозы сегодня накроют западные регионы, а также Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Помимо гроз, в этих областях сегодня ожидается град и штормовой ветер до 15−20 м/с. Это соответствует первому уровню опасности.

В Киевской области днем 28 июня ожидается гроза, в отдельных районах — град и сильный ветер. В Киеве сегодня днем тоже будет гроза.

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр

Кроме того, спасатели предупреждают об опасности паводков в Киевской и Одесской областях. 28 июня подъем уровня воды ожидается в бассейнах реки Припять. По данным ГСЧС, вода может подняться на 10−70 см.


В Одесской области 28−30 июня уровень воды может подняться в реке Днестр на 20−50 см. Также сегодня ожидаются подъемы уровней воды на 1,2−1,7 м в нижнем течении Боржавы.

Напомним, ранее в Черновицкой области из берегов вышла река Прут, что привело к массовым подтоплениям. Наводнение полностью разрушило аварийный мост между селами Маршинцы и Лунка.


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