Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140373-grozy-sylnyy-viter-i-pavodky-sogodni-v-ukrayini-pogirshytsya-pogoda-karta.html

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Погода в Україні сьогодні, 28 червня, буде мінливою. У деяких областях очікуються грози і штормовий вітер, на Київщині та Одещині можливі паводки.

Грози сьогодні накриють західні регіони, а також Київську, Чернігівську та Сумську області. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Окрім гроз, у цих областях сьогодні очікується град і штормовий вітер до 15−20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпеки.

У Київській області вдень 28 червня очікується гроза, в окремих районах — град та сильний вітер. У Києві сьогодні вдень теж буде гроза.

Також рятувальники попереджають про небезпеку паводків у Київській та Одеській областях. 28 червня підйом рівня води очікується в басейнах річки Прип’ять. За даними ДСНС, вода може піднятися на 10−70 см.

В Одеській області 28−30 червня рівень води може піднятися в річці Дністер на 20−50 см. Також сьогодні очікуються підйоми рівнів води на 1,2−1,7 м в нижній течії Боржави.

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області з берегів вийшла річка Прут, що призвело до масових підтоплень. Повінь повністю зруйнувала аварійний міст між селами Маршинці і Лунка.