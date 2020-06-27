Терористи знову чинять перешкоди перетину лінії розмежування, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n140372-donecki-boyovyky-znovu-perekryvaut-kordon-na-donbasi.html

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Бойовики терористичної організації ДНР з 28 червня забороняють жителям ОРДО перетинати лінію розмежування, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.

Також залишається забороненим вільний в’їзд на тимчасово окуповані території. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Відповідний «указ» підписав очільник донецьких терористів Денис Пушилін.

Донецькі терористи стверджують, що «кордон» буде залишатися закритим «до нормалізації ситуації з пандемією в Україні».

Зазначається, що в’їзд на окуповані території відбуватиметься «в порядку, передбаченому раніше» — звернення осіб, які прагнуть потрапити до ОРДО, розглядатиме «оперативний штаб».

Наприкінці минулого тижня бойовики назвали умови, за якими пропускатимуть на тимчасово окуповані території. Для цього потрібно подати заявку в «оперативний штаб» для включення до списків, за якими бойовики пропускатимуть в ОРДО.

Крім того, особи, які перетнуть лінію розмежування, на тимчасово окупованих територіях перебуватимуть на двотижневій обсервації в одній з лікарень.

Донецькі терористи 22 червня відкрили на виїзд підконтрольний їм пункт пропуску «Оленівка», розташований поруч із підконтрольним Україні КППВ «Новотроїцьке». Проте до 25 червня терористи не пропускали на окуповані території людей.

Роботу КПВВ «Мар'їнка» окупанти продовжують блокувати.

Нагадаємо, нещодавно у тристоронній контактній групі обговорили план проведення місцевих виборів на Донбасі.