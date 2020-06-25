План підготовки до виборів на Донбасі Київ передав учасникам ТКГ, фото — Цензор

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Вибори на Донбасі сьогодні обговорили учасники тристоронньої контактної групи у Мінську.

Членам робочої групи з політичних питань Київ надав календарний план підготовки та проведення місцевих виборів восени 2020 року.

Українська делегація зазначила, що проведення виборів в ОРДЛО можливе виключно після виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.

Банкова повідомляє, що у переговори сьогодні залучили й радників української делегації в ТКГ — представників окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Гуманітарна група узгоджувала сьогодні списки для взаємного звільнення утримуваних осіб. Київ продовжує наполягати на звільненні за принципом «всіх на всіх» і готовий відкрити два нових КПВВ у Луганській області.

Наступний раунд консультацій у межах ТКГ відбудеться 8 липня.