Выборы на Донбассе: Киев передал в ТКГ план подготовки к голосованию, фото — Цензор

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Ракурс

Выборы на Донбассе сегодня обсудили участники трехсторонней контактной группы в Минске.

Членам рабочей группы по политическим вопросам Киев предоставил календарный план подготовки и проведения местных выборов осенью 2020 года.

Украинская делегация отметила, что проведение выборов в ОРДЛО возможно исключительно после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

Банковая сообщает, что к переговорам сегодня привлекли и советников украинской делегации в ТКГ — представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Гуманитарная группа согласовала сегодня списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Киев продолжает настаивать на обмене по принципу «всех на всех» и готов открыть два новых КПВВ в Луганской области.

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ состоится 8 июля.