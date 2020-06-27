Террористы снова препятствуют пересечению линии разграничения, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/n140372-doneckie-boeviki-snova-perekryvaut-granicu-na-donbasse.html

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Боевики террористической организации ДНР с 28 июня запрещают жителям ОРДО пересекать линию разграничения, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию.

Также остается запрещенным свободный въезд на временно оккупированные территории. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Соответствующий «указ» подписал глава донецких террористов Денис Пушилин.

Донецкие террористы утверждают, что «граница» будет оставаться закрытой «до нормализации ситуации с пандемией в Украине».

Отмечается, что въезд на оккупированные территории будет происходить «в порядке, предусмотренном раньше» — обращение лиц, стремящихся попасть в ОРДО, будет рассматривать «оперативный штаб».

В конце прошлой недели боевики назвали условия, по которым будут пропускать на временно оккупированные территории. Для этого нужно подать заявку в «оперативный штаб» для включения в списки, по которым боевики будут пропускать в ОРДО.

Кроме того, лица, которые пересекут линию разграничения, на временно оккупированных территориях будут находиться на двухнедельной обсервации в одной из больниц.

Донецкие террористы 22 июня открыли на выезд подконтрольный им пункт пропуска «Оленевка», расположенный рядом с подконтрольным Украине КППВ «Новотроицкое». Однако до 25 июня террористы не пропускали на оккупированные территории людей.

Работу КПВВ «Марьинка» оккупанты продолжают блокировать.

Напомним, недавно в трехсторонней контактной группе обсудили план проведения местных выборов на Донбассе.