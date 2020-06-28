Війна на Донбасі. Фото: UAZMI

https://racurs.ua/ua/n140374-odyn-zagynuv-troie-biyciv-zsu-poraneni-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років і майже кожного дня там гинуть українські військові. Попередня доба не стала винятком — внаслідок обстрілів бойовиків загинув боєць Збройних сил України (ЗСУ), ще троє отримали поранення.

За попередню добу окупанти, підконтрольні Росії, обстріляли позиції українських військових 12 разів, використовуючи заборонену зброю. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Обстріли були зафіксовані поблизу Верхньотроїцького, Широкино, Авдіївки, Мар’їнки, Гранітного, Світлодарська, Кримського. Ворог використовував міномети різних калібрів, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети і іншу зброю.

Внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще троє отримали поранення. За поточну добу бойовики один раз відкривали вогонь, використовуючи міномети. Ніхто з українських військових не постраждав.

Нагадаємо, раніше обстріл російських бойовиків на Донбасі призвів до загибелі волинянина Іллі Струка. Старший солдат 17 червня отримав кульове поранення під час бойового чергування біля населеного пункту Торецьке. Він був гранатометником.