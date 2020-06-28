Коронавірус в Україні. Фото: Pexels

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Ракурс

Коронавірус в Україні діагностовано вже майже у 43 тис. осіб. Станом на ранок 28 червня на COVID-19 хворіють 42 тис. 982 українця.

За останню добу інфікування підтвердили ще у 917 осіб. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Найбільше нових хворих у Львівській області — там COVID-19 підтвердили у 173 осіб. Наразі Львівщина на першому місці за кількістю хворих в Україні — там вже 5 тис. 177 інфікованих коронавірусом.

У Рівненській області захворіли 93 людини, в Закарпатській — 86, в Києві — 69.

За останню добу загинуло 19 хворих на коронавірус, а одужало 233 пацієнта. За весь період епідемії майже 19 тис. осіб змогли подолати коронавірус, а померли 1 тис. 129 українців.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) внесла Україну до переліку країн із високими темпами поширення коронавірусу. Окрім України, в цьому списку також Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція.