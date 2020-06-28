Коронавірус у ЗСУ. Фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n140379-spalah-koronavirusu-stavsya-v-zsu-za-dobu-21-novyy-hvoryy.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 28 червня діагностовано майже у 43 тис. осіб. За добу захворіло понад 900 осіб, серед них є й бійці Збройних сил України (ЗСУ).

У Збройних силах за добу захворів 21 військовослужбовець. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що 14 нових хворих госпіталізували, ще п’ятеро осіб — на самоізоляції і лікуються вдома під наглядом лікарів. Стан здоров’я всіх інфікованих задовільний.

Зараз у ЗСУ на коронавірусів хворіють 179 осіб. За весь період пандемії вилікуватися від COVID-19 змогли 310 військовослужбовців, а п’ятеро інфікованих померли. На ізоляції перебувають 669 осіб, у 130 із них термін ізоляції закінчується найближчими днями.

У командуванні Медичних сил ЗСУ зазначили, що найчастіше інфікування серед військовослужбовців відбувається тоді, коли вони зустрічаються з рідними і близькими. Водночас рідні та друзі не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня.

Нагадаємо, в Україні 42 тис. 982 хворих на коронавірус, за добу захворіло 917 осіб. Найбільше нових хворих у Львівській області — інфікування підтвердили у 173 осіб.