Ремонт доріг. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/ua/n140378-zakon-pro-remont-miscevyh-dorig-pidpysav-zelenskyy.html

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Ремонт доріг в Україні — це тривалий процес. Попри їх зношений стан, фінансування дорожньої галузі залишається на недостатньому рівні. Щоб виправити ситуацію, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Новий закон дозволить забезпечити ефективне фінансування розвитку дорожньої сфери. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Завдяки цьому закону облдержадміністрації зможуть взяти додаткові кредити на ремонт доріг місцевого значення вже у 2020 році. 90% загального обсягу субвенції розподілять між місцевими бюджетами (за винятком Києва). Скільки грошей отримає той чи інший регіон залежить від того, яка там протяжність доріг.

Зазначається, що ці гроші можуть спрямовувати на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах. Проте розмір такої субвенції не повинен перевищувати 20% від загального місцевого бюджету.

Також ці гроші можна буде витрачати на погашення боргів за місцевими внутрішніми і зовнішніми запозиченнями, якщо роботи стосувалися будівництва або ремонту місцевих доріг. Розмір такої субвенції не повинен перевищувати 30% від загального місцевого бюджету.

За цей законопроект Верховна Рада проголосувала 4 червня. Проект закону підтримали 326 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила законопроект № 3509 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік, яким дозволяється перенаправити гроші з фонду для боротьби з COVID-19 на ремонт доріг.