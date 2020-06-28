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Ракурс
Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

Майже 5 тис. хворих на COVID-19 у Києві, за добу інфікувались десятки киян

28 чер 2020, 10:37
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Коронавірус у Києві діагностовано майже у 5 тис. осіб. Станом на ранок 28 червня інфікування підтвердили у 4 тис. 935 киян. За добу захворіло 69 осіб, 14 із них госпіталізували до лікарень.

За добу захворіли 34 жінки віком від 22 до 86 років і 33 чоловiка від 21 до 85 років. Захворіли двоє медиків. Окрім того, інфікування підтвердили у двох дітей шести та 14 років. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 16. У Деснянському та Оболонському — по дев’ять нових хворих. Наразі найбільша кількість хворих у столиці у Дарницькому районі.


Одужали за минулу добу 57 осіб. За весь період пандемії коронавірус подолали 1 тис. 547 мешканців столиці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні можуть посилити карантин у 13 областях. До більш жорстких обмежувальних заходів частина України може повернутися через перевищення низки критеріїв щодо поширення коронавірусу.


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