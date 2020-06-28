День Конституції. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n140376-zelenskyy-zaklykav-ukrayinciv-povajaty-odne-odnogo-zgadavshy-perevantajeni-fury-video.html

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День Конституції святкується в Україні щорічно 28 червня. Саме в ніч на 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію України.

Із цим святом українців привітав президент Володимир Зеленський. Відео із привітанням опубліковано на сторінці Офісу президента у Facebook.

Своє привітання Зеленський почав із того, що закликав українців відповісти на одне питання: «Що для тебе Конституція?». Кожен може сприймати її по-своєму. Для когось Конституція — це проста книга, для інших — збірка прав, якими він може послуговуватися.

Також президент нагадав, що Україна — красива і мальовнича країна.

І зовсім не обов’язково, щоб це було записано в Конституції. Достатньо, щоб це було викарбувано в нашому серці. І коли кожен із нас нарешті зрозуміє, що найкраща країна саме та, де ми народилися, тоді кожен із нас усіма своїми справами та словами буде її берегти, — зазначив Зеленський.

Він також закликав українців поважати одне одного, нагадавши про перевантажені фури й осіб, що їздять у громадському транспорті без маски.

Ми маємо навчитись поважати права одне одного. … Поважати закон, а не змагатися у кмітливості, як можна його обійти. Давайте пам’ятати про це кожного разу, коли заходимо в метро без маски, вмикаємо вночі музику, підпалюємо траву, рубаємо власний ліс чи їдемо перевантаженою фурою, — додав Зеленський.

Окрім того, президент сьогодні вранці вшанував пам’ять творця першої української Конституції Пилипа Орлика. Він поклав квіти до пам’ятника гетьману в Києві.

Також привітання із цим святом опублікував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він нагадав, що одна з функцій Конституції — об'єднавча. На його думку, українці вміють об'єднуватися заради досягнення спільної мети.