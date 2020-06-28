День Конституции. Фото: Офис президента

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День Конституции отмечается в Украине ежегодно 28 июня. Именно в ночь на 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию Украины.

С этим праздником украинцев поздравил президент Владимир Зеленский. Видео с поздравлением опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Свое поздравление Зеленский начал с того, что призвал украинцев ответить на один вопрос: «Что для тебя Конституция?». Каждый может воспринимать ее по-своему. Для кого-то Конституция — это простая книга, для других — сборник прав, которыми он может пользоваться.

Также президент напомнил, что Украина — красивая и живописная страна.

И совсем не обязательно, чтобы это было записано в Конституции. Достаточно, чтобы это было выгравировано в нашем сердце. И когда каждый из нас наконец-то поймет, что лучшая страна именно та, где мы родились, тогда каждый из нас всеми своими делами и словами будет ее беречь, — отметил Зеленский.

Он также призвал украинцев уважать друг друга, напомнив о перегруженных фурах и людях, которые ездят в общественном транспорте без маски.

Мы должны научиться уважать права друг друга. … Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем в перегруженной фуре, — добавил Зеленский.

Кроме того, президент сегодня утром почтил память создателя первой украинской Конституции Пилипа Орлика. Он возложил цветы к памятнику гетмана в Киеве.

Также поздравления с этим праздником опубликовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он напомнил, что одна из функций Конституции — объединительная. По его мнению, украинцы умеют объединяться ради достижения общей цели.