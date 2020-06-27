Рух громадського транспорту знову можуть зупинити в деяких областях

https://racurs.ua/ua/n140352-shmygal-ne-vykluchyv-zupynku-gromadskogo-transportu-v-deyakyh-oblastyah.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, не виключив, що у деяких областях незабаром можуть знову зупинити рух громадського транспорту через стрімке поширення коронавірусу. За його словами, зараз уряд перейшов до «адаптивного карантину» і застосовує жорсткіші обмеження лише локально.

Щодо закриття транспорту — це можливо в деяких містах та областях. Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутись до закриття транспорту, — пояснив прем'єр в інтерв’ю ВВС.

За його словами, все залежатиме від завантаженості ліжкомісць у лікарнях, темпів зростання кількості інфікованих та низки інших показників.

Водночас рішення щодо обмеження руху транспорту в Києві чи інших містах залежить від місцевої влади.

Ініціатором має стати київський міський голова. Якщо ми бачитимемо, що існуватиме загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні, — пояснив прем'єр.



Зауважимо, що на Закарпатті вже посилили карантин через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Відповідне рішення було ухвалене регіональною комісією ТЕБ НС. У вихідні в регіоні заборонили регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні.